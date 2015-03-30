В: Несет ли Администратор домена ответственность за информацию на сайте, размещенном в Интернете под этим доменом?
О: Да. Администратор домена с момента внесения его имени в Реестр лично отвечает за использование домена, в том числе в незаконных целях, вне зависимости от того, кем осуществляется использование домена.
Утверждение, что сегодня домен стоит в одном ряду с товарным знаком (по сути стал онлайн-брендом), можно принять за аксиому. Однако аксиому – только для отрасли и никак не зафиксированную законодательно: правовой режим доменного имени до сих пор не обозначен в российском ГК. В отличие от правового режима того же товарного знака.
Несмотря на передачу компетенции по рассмотрению дел по киберсквоттингу и брендсквоттингу от Арбитражных судов округов Суду по интеллектуальным правам, общая практика рассмотрения таких дел практически не изменилась