Утверждение, что сегодня домен стоит в одном ряду с товарным знаком (по сути стал онлайн-брендом), можно принять за аксиому. Однако аксиому – только для отрасли и никак не зафиксированную законодательно: правовой режим доменного имени до сих пор не обозначен в российском ГК. В отличие от правового режима того же товарного знака.