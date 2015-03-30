30.03.15
Саундсквоттинг

Обнаружен новый вид IT-мошенничества – саундсквоттинг, в основе которого лежит совпадение доменов по звучанию

26.03.15
.KY!

Домены Каймановых островов .KY станут доступны всем желающим в сентябре 2015 года

26.03.15
Лидер среди новичков

Домен .XYZ подбирается к первому миллиону региcтраций

26.03.15
Кто в ДОМЕне хозяин?

О соотношении доменного имении и товарного знака по материалам российской судебной практики

25.03.15
Опасный домен

Запуск домена .SUCKS вызывает опасения у брендов

25.03.15
Неожиданно мало

ICANN сокращает ожидаемый объем доходов от новых доменов на 57% и прогнозирует продление доменов на уровне 25%-50%

25.03.15
ТАСС в .COMе

Информационное агентство ТАСС выиграло международный спор за домен TASS.COM

24.03.15
Сеть социальных сайтов на доменах .UNO

Администратор нового домена .UNO создает сеть бесплатных социальных сайтов

24.03.15
Хороший бельгийский домен

Владелец юбилейного домена в .BE рассказал, почему выбрал именно его

24.03.15
Темная сторона .IO

Стартапы, использующие домен .IO, начали кампанию в защиту депортированного населения островов, к которым относится эта доменная зона

23.03.15
.TATAR открыт для всех

Началась открытая регистрация в первом культурно-лингвистическом домене России .TATAR

20.03.15
Портал «Банки.ру» прав

Портал Banki.ru отстоял свои права на товарный знак «Вся правда о банках»

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